Alla fine della partita tra la Juventus e il Napoli Massimiliano Allegri avrebbe avuto un diverbio acceso con l'arbitro Sozza. Secondo Il Tempo sarebbero volate parole grosse e l'allenatore bianconero rischierebbe di saltare il match contro la Roma, a causa di una squalifica.



IL REFERTO - Secondo il quotidiano laziale, Allegri avrebbe avuto un'accesa lite con l'arbitro Sozza al termine di Juventus-Napoli, per via di alcune decisioni prese dal direttore di gara. Il tutto sarebbe stato riportato dal fischietto nel referto.



GIUDICE SPORTIVO - Spetterà al Giudice Sportivo decidere, eventualmente, se fermare Allegri con una (o più) giornata di squalifica, se limitarsi a un'ammenda o se non procedere affatto.



NIENTE ROMA? - In caso di squalifica, Allegri non andrebbe sicuramente a sedersi sulla panchina dell'Olimpico per la sfida in programma domenica 9 gennaio contro la Roma.