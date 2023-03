Leonardosta gradualmente tornando a totale disposizione della. Il capitano bianconero, regolarmente convocato anche per il match di questa sera allo Stadio Olimpico, ha segnato due reti contro lain campionato: solo contro Lazio e Sampdoria ha fatto meglio in Serie A, entrambe tre. Chissà che non possa eguagliare il proprio record già nelle prossime ore...