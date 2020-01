La Roma perde per infortunio il trequartista armeno Henrikh Mkhitaryan che salterà la sfida contro la Juventus per una lesione alla coscia sinistra. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, in seguito all'intervento subito da Meité nel corso della sfida contro il Torino. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni, ma salterà sicuramente la sfida contro la Juventus in programma domenica sera.