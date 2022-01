Su Calciomercato.com Andrea Distaso analizza l'imminente confronto tra Massimiliano Allegri e José Mourinho, due allenatori assai esperti, ma al contempo molto diversi.



"Due allenatori vincenti, capaci nei loro periodi migliori di sapere fare incetta di titoli puntando su idee e princìpi come la compattezza dentro e fuori dal campo e l'abilità nel catalizzare su stessi le attenzioni dei media per togliere pressioni ai propri calciatori. Oggi però tutto questo non basta più", il commento.



"Soprattutto nei postpartita, l'attenzione finisce per scivolare sulla prestazione dell'arbitro e sulle prove individuali di alcuni giocatori. Tirando in ballo discorsi relativi al carattere, alla grinta e alla mancanza di lucidità, senza però riuscire a proporre delle analisi che spieghino in maniera più esaustiva come le rispettive squadre vogliano interpretare le proprie caratteristiche e quelle degli altri. La proposta di gioco, insomma. A dire il vero, sino a questo punto della stagione non se n'è vista molta, tanto alla Juve quanto alla Roma. E il problema sta tutto qui: essere un bravo team leader o un 'eccellente' affabulatore non è più sufficiente", la chiosa.