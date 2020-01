La Juventus si prepara alla sfida alla Roma, in questa giornata di vigilia. E come tutte le vigilie, toccherà a Maurizio Sarri rubare la scena, con la conferenza stampa fissata all'Allianz alle 13. Il tecnico toscano svelerà le sue sensazioni sulla partita e scioglierà i dubbi di una formazione che, al momento, vede favorito il terzetto Ramsey, Dybala e Ronaldo, con Higuain rientrato in gruppo, ma non al meglio. Dietro, invece, ci sarà da capire se ritornerà in campo anche De Ligt, a cui Sarri ha preferito ancora Demiral contro il Cagliari. Finita la conferenza, ci sarà l'allenamento di rifinitura, mentre in serata la squadra partirà per Roma.