Verso Real Madrid-Juventus: Tudor alla 'Guardiola', la gestione post sconfitta e il programma

Verso Real Madrid-Juventus: come ci arrivano i bianconeri

Laha messo alle spalle la sconfitta con ilche se da una parte è stata così netta e ha riportato i bianconeri a fare i conti con la realtà dopo le due larghe vittorie con Al Ain e Wydad Casablanca, non ha comunque compromesso il Mondiale per Club, pur rendendo la strada in salita per il tabellone e l'avversario degli ottavi, che sarà i. Ma come Igor Tudor ha gestito la disfatta contro la squadra di Pep Guardiola?A caldo, ai microfoni,, soffermandosi sulla qualità del City e la differenza che c'è tra le due squadre. Quando uno è più forte, c'è poco da fare, questo il concetto semplificato emerso dalle dichiarazioni. All'interno,Niente sfuriate, niente drammi, anche se ovviamente una lucida analisi di cosa la Juventus potesse fare meglio, soprattutto in vista del Real Madrid, sarà fatta.

Tudor ha deciso di utilizzare il metodo Guardiola, come scrive la Gazzetta dello Sport, un po' allenatore e un po' psicologo. E per allentare la tensione e ritrovare energie, fisiche ma soprattutto mentali,dopo tanto lavoro fatto da quanto la squadra è arrivata negli Stati Uniti due settimane fa. Qualche ora quindi per staccare la testa per poi ripartire con la mente fresca e il giusto clima di serenità.(tardo pomeriggio italiano) ad Orlando, dove i bianconeri si trovano. Entra nel vivo la preparazione al big match contro il Real Madrid e domani il gruppo volerà a Miami, dove poi martedì sera affronterà la squadra di Xabi Alonso e dell'ex Huijsen all'Hard Rock Stadium.