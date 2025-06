Gatti ha saltato l'allenamento alla vigilia di Real Madrid-Juventus: le sue condizioni

AFP or licensors

Febbre per Gatti, salta Real Madrid-Juventus?

Lasi è allenata nella mattinata statunitense ad Orlando prima di partire per Miami, dove giocherà l'ottavo di finale del Mondiale per Club, match in programma martedì alle ore 21 italiane. Brutte notizie per i bianconeri alla vigilia della sfida contro i Ed in particolare per Federicoil difensore italiano infatti ha saltato l'allenamento di rifinitura.. Un problema quando manca solo un giorno dalla sfida con il Real Madrid. Visto la vicinanza del match, Gatti potrebbe non farcela a scendere in campo contro i blancos. Un'assenza che se confermata sarebbe molto pesante vista l'emergenza nel reparto arretrato.

Nelle prossime ore si capirà se il giocatore starà meglio e sarà in grado di partire titolare contro il Real Madrid o al massimo recupererà per andare in panchina.dopo che pochi giorni fa si è infortunato Nicolò Savona, il cui stop è prolungato. Gatti invece era pronto per tornare titolare dopo mesi, quando a fine marzo si infortunò al perone in Juve-Genoa tenendolo fuori per quasi tutto il finale di campionato. Dall'infortunio aveva fatto solo spezzoni di gara, come al Mondiale per Club.





