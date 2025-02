AFP or licensor

A bordocampo Giuntoli e Scanavino pic.twitter.com/ZR5Cj0FuT2 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) February 18, 2025

Lascalda i motori alla Continassa verso la sfida di domani a Eindoven contro il PSV, una di quelle gare decisive, da dentro o fuori. Un bivio importante per la squadra allenata da Thiago Motta che determinerà il proseguo del cammino in Champions. Questa mattina si è svolto l'allenamento di rifinitura alla Continassa, i primi 15 minuti aperti ai media come di consueto. A bordo campo però si sono visti Maurizio Scanavino e Cristiano Giuntoli ad osservare l'allenamento. Di seguito il video