Verso PSV-Juventus, Cambiaso e Douglas Luiz in gruppo ma potrebbero avere chance dal primo minuto? Le ultime

Torna a suonare la musichetta delle grandi occasioni, quella che fa scaldare le voci dei tifosi. La canzoncina della. La Juventus torna in campo domani sera ad Eindoven per una sfida da dentro o fuori, bivio cruciale per il cammino europeo della squadra allenata da Thiago Motta, contro il. Già affrontato nella precedente fase e sconfitto e sconfitto anche all'Allianz Stadium una settimana fa per 2-1.Questa mattina la Juventus ha svolto la rifinitura presso la Continassa, i primi 15' come di consueto aperti ai media ( ve li abbiamo raccontati qui ). Gli osservati speciali erano sicuramente Andrea, per capire se potessero essere disponibili verso la sfida di domani oppure no. Entrambi questa mattina erano con il gruppo squadra per la sessione di allenamento, una notizia che sembra possa far ben sperare.Il centrocampista brasiliano aveva rimediato un problema di natura muscolare proprio dopo aver giocato la sfida di andata contro il PSV una settimana fa allo Stadium. Piccolo problema che lo aveva costretto a saltare la sfida contro l'Inter e che ieri lo ha ancora fatto allenare sul campo ma con una sessione personalizzata rispetto al gruppo squadra.Visto l'allenamento con il gruppo di questa mattina sembra che l'ex Aston Villa corra spedito verso una convocazione per la sfida di Champions. In questo momento sembra difficile pensare ad un suo impiego dal primo minuto, ma gli ultimi dubbi verranno sciolti nelle prossime ore.Andrea Cambiaso invece è ritornato a giocare per circa mezz'ora nella sfida contro l'Inter, tornando a dimostrare il suo vero valore. Nonostante il problema alla caviglia rimediato nella sfida contro il Bologna continui a tormentarlo. Nella giornata di ieri ha effettuato una parte di allenamento a parte rispetto al gruppo ma non sembra in dubbio per la sfida di domani.Andrea corre verso una maglia da titolare, dubbi ancora da sciogliere ma potrebbe occupare dal primo minuto il posto di Nicolò Savona sulla corsia di destra, complice l'ottimo impatto avuto contro l'Inter.





