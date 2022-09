Altro giro, altra corsa. Archiviato il deludente pareggio contro la Fiorentina, per laè già tempo di pensare alla, che martedì sera proporrà non una sfida qualunque ma quella con ildi Messi, Mbappè e Neymar. Un match ricco di temi, quello di esordio nella competizione europea, che Massimilianopresenterà in conferenza stampa nel tardo pomeriggio di domani, dopo la rifinitura del mattino e prima della partenza per Parigi: l'appuntamento con i giornalisti è fissato per le 18.45. Come di consueto, potrà essere seguito live sui canali ufficiali della Juve e qui su ilBianconero.com.