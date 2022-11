Domani sera la Juventus ospiterà il Psg all'Allianz Stadium, in quello che sarà l'ultimo turno della fase a gironi di questa Champions League. Per chi non sarà presente allo stadio, il match potrà seguirlo in diretta su tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e Sky Sport 4K (canale 253). Juventus-Psg sarà visibile anche in streaming tramite l'app Now e Infinity + su smart tv, tablet, smartphone e pc.