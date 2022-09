E' ancora presto per capire quale Juventus vedremo in campo con il Psg. In attesa però di comprendere al meglio le condizioni degli ultimi acciaccati - da Di Maria ad Alex Sandro, passando per Danilo -,L'ultima idea che stuzzica il tecnico, infatti, è quella di uncon il polacco a supporto dell'ex Fiorentina. Soprattutto se Di Maria non dovesse farcela, sarebbe proprio Arek il sostituto dell'argentino, con il ritorno dal primo minuto di Adrien Rabiot largo a sinistra. Andando in ordine, davanti a Perin, potremmo rivedere infatti Danilo a destra e De Sciglio sulla sinistra, con Bonucci e Bremer centrali. In mezzo, conferme per Paredes e Locatelli, con Cuadrado da una parte e (appunto) Rabiot dall'altra. Davanti, Milik-Vlahovic.