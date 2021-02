di CC, inviato a Torino

Tutto pronto, nel pieno della vigilia. La Juventus, al Training Center della Continassa, è in campo per svolgere l'ultimo allenamento prima della partenza verso Oporto: domani sera, ore 21, torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale.



Pirlo affronterà la squadra di Sergio Coinceçao con alcune defezioni: innanzitutto quella di Cuadrado, che dovrebbe restare fuori per almeno due settimane; out anche il brasiliano Arthur, che ha ancora dolore alla coscia e non recupererà per la sfida in Portogallo. Ramsey e Dybala dovrebbero rientrare in panchina.