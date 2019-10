La Juventus Under 23 ha necessità di fare punti in campionato, a partire da domani alle ore 15, al Carlo Zecchini di Grosseto contro la Pianese. Questi i convocati per la sfida scelti da Fabio Pecchia:



1 Nocchi, 2 Oliveira Rosa, 3 Coccolo, 5 Muratore, 6 Peeters, 7 Lanini, 8 Portanova, 9 Mota Carvalho, 10 Beltrame, 11 Olivieri, 13 Mule, 15 Toure, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Rafia, 20 Beruatto, 21 Clemenza, 22 Loria, 24 Frabotta , 27 Han, 30 Siano, 33 Delli Carri, 35 Alcibiade, 36 Gerbi