Alle ore 15 la Juventus Under 23 scende in campo a Grosseto, per una partita importante dopo un deludente avvio di stagione contro la Pianese. I giovani bianconeri, sconfitti per 4-1 dal Monza nella serata di lunedì, cercano il pronto riscatto contro i ragazzi di Marco Masi. Questi i convocati di quest'ultimo, dal sito ufficiale della Pianese:



PORTIERI- Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo.

DIFENSORI- Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele, Zagaria Gabriele.

CENTROCAMPISTI- Benedetti Giacomo, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca, Tampwo Marco.

ATTACCANTI- Benedetti Lorenzo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King.