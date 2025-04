Getty e Calciomercato.com

Verso Parma-Juventus, Vlahovic e Kolo Muani per la prima volta insieme? Le ultime

3 ore fa



La Juventus tornerà in campo nella serata di domani. I bianconeri di Igor Tudor sono attesi dalla sfida del Tardini di Parma contro i gialloblù. Oggi si terrà una seduta di allenamento decisiva per capire quali siano le condizioni di Kenan Yildiz e di Teun Koopmeiners, entrambi a rischio per la sfida di domani sera alle ore 20.45. Nel frattempo però alla Continassa il tecnico croato studia le possibili soluzioni in assenza dei due trequartisti che finora sono stati due pedine chiave del suo gioco. Infatti, è stato provato Randal Kolo Muani accanto a Dusan Vlahovic per la prima volta nell'era Tudor. Oggi verranno sciolti gli ultimi dubbi.