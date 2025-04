Verso Parma-Juventus, il report dell'allenamento: 'concentrazione sulle palle inattive'

AFP via Getty Images

Verso Parma-Juventus, il report dell'allenamento

Ladopo essere tornata da Parma nella giornata di ieri, si è allenata alla vigilia del match nel pomeriggio. Un allenamento di rifinitura in vista della gara contro la squadra di Chivu, rinviata a domani alle ore 18:30. I bianconeri partiranno direttamente domani mattina; una programmazione stravolta per il rinvio della partita che si sarebbe dovuta giocare lunedì sera.Il club bianconero ha comunicato sul sito il report dell'allenamento odierno ( qui le ultime su Koopmeiners e Yildiz ). Tudor ha lavorato soprattutto sulle palle inattive, problema che continua a tormentare la squadra.

"Giornata in campo alla Continassa per la Prima Squadra maschile bianconera, che dopo essersi allenata anche ieri al JTC ha proseguito la preparazione in vista del match in trasferta contro il Parma - rinviato dopo la morte del Pontefice Papa Francesco e in programma per domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 18:30.La squadra nella sessione odierna ha svolto un allenamento di rifinitura,La Juventus partirà domani mattina, destinazione Parma".