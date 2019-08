Secondo il CorSport, Paratici e tutta la dirigenza della Juventus hanno deciso di comunicare a Paulo Dybala e Gonzalo Higuain che rimarranno in bianconero. La scelta ormai è fatta, si va verso la conferma. I due attaccanti argentini sono in corsa per un posto dal primo minuto al centro dell'attacco bianconero nella prima partita di campionato contro il Parma sabato alle 18.00. Per Il Corriere dello Sport, al momento è il numero 10 bianconero è in vantaggio sul Pipita.