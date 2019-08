Secondo quanto riporta Gazzetta.it, sono tre i dubbi di Maurizio Sarri in vista dell'esordio di campionato contro il Parma. Il tecnico toscano ha già in mente lo scheletro della formazione titolare ma ci sono ancora dubbi da scigliere per ciò che riguarda i componenti della squadra. ​In difesa uno tra Bonucci e De Ligt giocherà accanto a Chiellini. Emre Can e Khedira si giocano una maglia a centrocampo mentre in attacco toccherà ad uno tra Higuain e Dybala.