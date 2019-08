Tra i convocati di Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri che siederà in panchina per l'esordio stagionale e in campionato della Juventus contro il Parma di domani alle ore 18, sono due le assenze che fanno discutere. Nessuna ansia, però, per Aaron Ramsey: il centrocampista gallese è rientrato in gruppo soltanto di recente e sta ancora recuperando a pieno dall'infortunio muscolare che ha concluso anzitempo la sua avventura all'Arsenal. Daniele Rugani, invece, è out per questioni di mercato: l'affare con la Roma per il suo trasferimento in giallorosso resta apertissimo.