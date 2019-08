Ottimismo in casa Juve per Cristiano Ronaldo: secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il portoghese ieri si è allenato ancora a parte, ma da domani tornerà in gruppo e sabato a Parma sarà regolarmente in campo. Così Cristiano sarà pronto per la prima partita di questa stagione: l'obiettivo di CR7 è bagnare subito con una rete il debutto in campionato, così come non è capitato l'anno scorso alla prima contro il Chievo Verona. Appena una stagione fa, Cristiano impiegò tre giornate prima di andare in gol.