La Juventus è scesa in campo al Training Center della Continassa per allenarsi, a due giorni dalla sfida d'esordio in campionato e in stagione contro il Parma, allo stadio Tardini. Questo il riassunto dell'allenamento, pubblicato sul sito ufficiale bianconero:



"Il ritorno del campionato è sempre più vicino e la Juve si prepara alla gara di esordio che la vedrà impegnata sabato sera, alle 18:00, contro il Parma.



La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al JTC e dopo il riscaldamento e una serie di esercizi di tecnica si è dedicata principalmente ad un lavoro tattico, provando i movimenti da replicare allo stadio Tardini.



Domani mattina i bianconeri saranno nuovamente in campo per l'ultima seduta prima della partenza per l'Emilia. Come annunciato, Mister Sarri non prenderà parte alla trasferta per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi. Nella conferenza stampa di vigilia, in programma alle 13:30 all'Allianz Stadium, sarà quindi il vicepresidente Pavel Nedved ad incontrare i giornalisti. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta da Juventus TV".