Dalle certezze ai nuovi volti. Maurizio Sarri ha già in testa gli undici che scenderanno in campo sabato alle 18 a Parma. Resistono però alcuni ballottaggi, nodi che il tecnico scioglierà soltanto nell'ultimissimo allenamento prima di partire in direzione Emilia Romagna. Douglas Costa è la certezza, insieme a Ronaldo comporrà l'attacco. Già, ma chi sarà il centravanti? Dybala parte in vantaggio su Higuain. Tre gol nelle ultime due amichevoli,a Trieste ha deliziato tutti. Così come ha deliziato Sarri Adrien Rabiot, che con Pjanic e Khedira sarà nel centrocampo titolare.