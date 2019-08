Leonardo Bonucci è in vantaggio su Matthijs de Ligt per una maglia da titolare contro il Parma, alla prima partita di campionato. In mezzo alla difesa solo Giorgio Chiellini ha il posto assicurato ma secondo quanto riporta Tuttosport, il suo storico compagno di reparto è pronto per affiancarlo allo stadio Tardini sabato alle ore 18.00.