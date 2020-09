Dopo il pareggio di venerdì sera contro la Bosnia, l'Italia di Mancini domani affronterà l'Olanda ad Amsterdam. Secondo La Gazzetta dello Sport il ct cambierà nove/undicesimi in vista della sfida con gli Oranje: gli unici sicuri della conferma saranno Bonucci e Barella; vicino al centrale della Juve ci sarà il capitano bianconero, Giorgio Chiellini. Luca Pellegrini, appena rientrato dal prestito al Cagliari, è "sceso" in Under 21. E' tornato a casa, invece, Gaetano Castrovilli (che piace proprio alla Juve).