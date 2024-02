Juventus, sorpresa Danilo; le sue condizioni

Lasi sta preparando al big match contro il Napoli, in programma domenica sera allo Stadio Maradona. Sicuramente Massimiliano Allegri non potrà contare su Weston Mckennie e Adrien Rabiot, out per infortunio dopo il match contro il Frosinone. All'emergenza a centrocampo però può aggiungersi una sorpresa, ovvero il ritorno di DaniloIl capitano della Juventus, dopo essere rimasto fuori nell'ultima gara per un problema alla caviglia, ieri si è allenato ancora a parte, come De Sciglio, ma sta crescendo e il miglioramento genera fiducia per un suo recupero. Danilo potrebbe così almeno andare in panchina contro il Napoli.