Se ne saprà di più domani, con la conferenza stampa di Massimilianoin programma alle 11.00. Ma la sensazione è che, in questo senso, i giochi siano ormai fatti. Con tutta probabilità sarà Kenanad affiancare dal primo minuto Dusannel match di domenica sera tra, dopo che contro il Frosinone era stato Federicoa indossare una maglia da titolare. L'azzurro classe 1997 è reduce da una settimana non semplicissima, con il problema alla caviglia scaturito a seguito di uno scontro in allenamento con Alex Sandro; salvo novità dovrebbe comunque essere a disposizione, ma questa volta Allegri dovrebbe dare spazio al giovane turco.