Napoli-Juventus, le scelte di Allegri: fuori Kostic

Tutto quasi pronto per il big match allo Stadio Maradona tra Napoli e Juventus, in programma alle 20:45. I bianconeri dovranno fare a meno di Weston Mckennie e Adrien Rabiot ma non saranno gli unici cambi che Massimiliano Allegri proporrà per la sfida di questa sera. Sorpresa di formazione che riguarda la fascia sinistra, conche partirà dalla panchina.La novità di formazione in casa Juve è, che dovrebbe prendere il posto di Kostic come riportato da Goal. Per l'esterno inglese una grande chance in una stagione in cui fino ad ora ha avuto pochissimo spazio. A centrocampo, confermata la presenza di Charly Alcaraz e Fabio Miretti, con Andrea Cambiaso sulla corsia destra. QUI LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS