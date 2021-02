8









Dopo aver scoperto l'avversaria della finale di Coppa Italia, in programma il 19 maggio contro l'Atalanta, la Juventus si rituffa sul campionato. Sabato alle 18 i bianconeri affronteranno un Napoli in difficoltà, che dopo il ko contro il Genoa ieri ha perso la semifinale di Coppa Italia proprio contro la squadra di Gasperini. La posizione di Gattuso è sempre più un bilico, ma Andrea Pirlo non si fida dell'amico Rino e vuole preparare la gara nei minimi particolari.



BONUCCI KO - L'allenatore non avrà a disposizione Leonardo Bonucci, che nonostante abbia già saltato la gara di coppa contro l'Inter non è al massimo della condizione e Pirlo preferisce non rischiarlo. La difesa titolare per sabato sarà quella composta da Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini, uno dei più in forma in queste ultime partite. Dopo la buona prestazione nell'ultima partita quindi torna in panchina anche Merih Demiral.



FUORI ANCHE ARTHUR - L'altra assenza importante per la Juve è quella di Arthur Melo, che ha recuperato dall'influenza intestinale degli ultimi giorni ma il centrocampista brasiliano ha un problema alla gamba destra. A riportarlo è un comunicato ufficiale del club: "Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia". L'ex Barça salterà sicuramente il Napoli, verrà valutato giorno per giorno in vista della ripresa della Champions a Oporto contro la squadra di Sergio Conceiçao.