Prima della partita di andata, alla seconda giornata di un campionato che era ancora da farsi,piena di incognite per il nuovo corso tecnico appena cominciato. Ed il 4 a 3 finale, in effetti, aveva creato non pochi rumori sulla figura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.: una squadra solida, che non perde mai in questo 2020, ma soprattutto che sta provando anche a sistemare tutti i difetti portati avanti proprio nella gara di andata. Il Napoli, dal canto suo, avrebbe preferito chiudere la stagione a settembre, visto l'andamento di questa sciagurata stagione. Ecco il video postato dalla Juventus su Twitter, per tornare indietro nel tempo in attesa che cominci il big match del San Paolo.