Idee abbastanza chiare per Maurizio Sarri in vista della partita di domani contro il Napoli. Finale di Coppa Italia, i bianconeri si giocano il trofeo all'Olimpico di Roma. L'allenatore della Juventus sta pensando di riconfermare dieci/undicesimi della squadra che ha giocato contro il Milan, secondo Sky Sport: l'unico cambio potrebbe essere la presenza di Cuadrado terzino destro al posto di Danilo, ma il ballottaggio è ancora aperto. Per il resto si va verso la conferma di Pjanic in regia con Bentancur e Matuidi ai lati; resta uguale anche il tridente d'attacco.