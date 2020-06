1









Mancano solo due giorni per gustare l’attesissima finale di Coppa Italia: Sarri contro il suo passato, Gattuso non vuole perdere come due anni fa con il Milan, poi Higuain, Milik e chi più ne ha più ne metta. Napoli-Juventus sarà una partita dalle molteplici sfide interne, e per l’occasione il tecnico toscano bianconero ha in mente qualche cambiamento. Come riporta Sportmediaset, Cuadrado potrebbe rilevare Danilo come terzino destro, mentre uno spento Pjanic potrebbe partire dalla panchina, con Bentancur davanti alla difesa e Khedira in campo. Il tridente Cristiano Ronaldo-Dybala-Douglas Costa sarà confermato