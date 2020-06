Una buona prima mezz'ora nella prima partita post virus contro il Milan, ma Maurizio Sarri non è detto che confermi le stesse scelte per la sfida di mercoledì sera contro il Napoli. Oggi prime prove generali alla Continassa, l'allenatore bianconero ha le idee chiare con un solo dubbio per reparto. Dall'infermeria l'unico recuperabile potrebbe essere Aaron Ramsey, come riporta Calciomercato.com, per Chiellini e Higuain è tutto rimandato a nuove valutazioni in vista della prima partita di campionato contro il Bologna.



L'ESPERIMENTO - Tra le novità della gara col Milan c'è stato l'esperimento di Federico Bernardeschi schierato di nuovo nel tridente per tornare decisivo come ai tempi di Firenze, anche entrando a partita in corso. Sarà difficile però vedere Berna dal primo minuto contro il Napoli, il centrocampista non ha ancora convinto l'allenatore e ci vorrà ben altro per conquistare una maglia da titolare.



PJANIC SI', PJANIC NO - Uno dei dubbi principali è quello legato a Miralem Pjanic. Dentro o fuori? Metterlo in panchina potrebbe voler dire bocciatura bella e buona, ma l'ex Roma ha dimostrato di non essere al meglio né fisicamente né libero di testa. A prendere il posto del bosniaco è pronto Sami Khedira, che potrebbe anche giocare al posto di Matuidi con Bentancur, unico titolare inamovibile, che si sposterebbe sul centrosinistra.



SULLA FASCIA - L'altra incognita riguarda Cuadrado: il colombiano può essere la carta decisiva da inserire dalla panchina ma anche l'uomo giusto per affondare a destra schierato nel tridente offensivo, con Douglas Costa che in quel caso verrebbe escluso dai titolari. Dietro, il favorito è Danilo. Davanti si va verso la scelta di Dybala falso nueve e Ronaldo largo a sinistra con la possibilità di accentrarsi e spaziare su tutto il fronte offensivo. Altri due giorni di esperimenti per Sarri, stavolta non può sbagliare.