Arkadiusz, attaccante del, è pronto per la finale di Coppa Italia di domani sera. Il polacco ha scritto un messaggio sul proprio profilo Instagram per caricare la squadra in vista della sfida di domani contro la: "Siamo pronti, conta solo vincere".La Juve continua a seguire Milik: la richiesta del Napoli è sempre la stessa, 40 milioni di euro, solo cash, ma la Juve è disposta a confermare la valutazione tra 40 e 50 milioni solo in caso di operazione con degli scambi che possano consentire al club bianconero di iscrivere a bilancio importanti plusvalenze.