In partite come queste, anche il dettaglio all'apparenza più insignificante può fare la differenza. E Massimilianonon vuole lasciare proprio nulla al caso. Motivo per cui, in vista del big match di domani tra, il tecnico livornese ha in mente, un po' nel suo stile, perché in fondo, anche se a volte finge di minimizzare, sa meglio di chiunque altro come questa partita possa cambiare le sorti di un'intera stagione, da una parte e dall'altra.Il pensiero, innanzitutto, va al centrocampo. E in particolare alla fascia destra, lì dove in assenza di Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio continua ad esserci un "vuoto" da colmare, con soluzioni da valutare di volta in volta: il candidato a posizionarsi lì è Weston, già impiegato in quella zona contro l'Udinese e pronto a riprendere un posto che in un primo momento sembrava poter essere affidato anche a Matias. Al suo fianco subito dal primo minuto Nicolò: fuori dunque Leandro, nonostante la splendida lettura che ha propiziato l'assist di Federico Chiesa per il gol-vittoria dinell'ultimo match, ma che evidentemente non è bastata per una maglia da titolare nella partita più importante.- E la terza mossa? Eccola, risponde al nome di Angel. Dovrebbe essere il Fideo, ancora galvanizzato dalla vittoria del Mondiale, a partire dall'inizio, conlasciato in panchina per consentirgli di scaldare il motore e mettere benzina nel serbatoio della Juve a gara in corso, da vero. Max, magari, potrà ancora cambiare idea. Ma la squadra bianconera, se gli ultimi mesi hanno insegnato qualcosa, dovrà essere a sua immagine e somiglianza.