Manca sempre meno al fischio di inizio del big match tra Napoli e Juve, che andrà di scena domenica alle 20:45 allo stadio Maradona. Allegri dovrà fare fronte alla totale emergenza a centrocampo, a causa degli infortuni subiti da Mckennie e Rabiot, con Miretti e Alcaraz che sembrano i favoriti per partire dal primo minuto. In attesa di conoscere la probabile formazione dei bianconeri, ecco di seguito quella che potrebbe, invece, schierare mister Calzona.NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.