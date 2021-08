Dopo l'espulsione contro il Venezia nella prima giornata, il Giudice Sportivo ha fermato per 2 partitedel Napoli per "avere colpito con uno schiafo ii voto di un avversario con 4 pahone non a distanza di gioco". L'attaccante al momento salterebbe il Genoa ma soprattutto la sfida contro la Juventus prevista per il 12 settembre dopo la sosta. L'attaccante è stato anche sanzionato con 5000 euro di multa. Gli avvocati del club azzurro hanno preso già le carte in mano e il club ha annunciato che farà ricorso con l'obiettivo di ridurre la squalifica, e far sì che Osimhen sia a disposizione di Spalletti per la sfida del San Paolo con la Juve.