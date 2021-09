Lorenzoha lasciato il ritiro della Nazionale alla vigilia della sfida dell'Italia contro la Lituania. La decisione è arrivata "per motivi personali", come raccontato da Sky Sport. E il giocatore è già rientrato aquesta sera, dove da domani si metterà a disposizione di Luciano Spalletti per preparare al massimo la sfida con la Juventus. Il capitano azzurro avrà un giorno in più da sfruttare rispetto ai compagni della Juventus in azzurro. Roberto Mancini ha avallato la sua decisione di abbandonare il gruppo dell'Italia e di fare presto rientro in Campania.