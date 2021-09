Dal sito ufficiale del"Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si allena nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 11 settembre con Napoli-Juventus allo Stadio Maradona (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione tecnica. Di seguito lavoro di possesso palla e lavoro di resistenza alla velocità. Chiusura con partitina con le sponde. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo. La squadra avrà due giorni di riposo. Lunedì amichevole con il Benevento alle ore 21 allo Stadio Maradona."