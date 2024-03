Mancano poco più di 48 ore al fischio di inizio del big match tra Napoli e Juve, in programma domenica sera allo stadio Maradona. Allegri dovrà fare i conti con l'emergenza infortuni, che oltre a Rabiot e Mckennie rischia di di perdere anche Federico Chiesa dopo lo scontro di gioco avvenuto con Alex Sandro in allenamento. Dubbi anche per Calzona, che stando a quanto riportato da Repubblica starebbe decidendo su chi schierare al fianco di Olivera in difesa, con Ostigard e Juan Jesus che si contendono una maglia da titolare.