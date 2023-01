Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida del Maradona tra Napoli e Juventus, con i bianconeri che dovranno ancora capire come e con quali uomini affrontare la banda di Spalletti. Dubbio in corsia per Allegri, indeciso se schierare Federico Chiesa dal primo minuto o se invece presentarsi con Mckennie per poi far agire l'ex viola in corso d'opera.