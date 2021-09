Quella tra Napoli e Juventus e anche la sfida tra due club impegnati a lavorare per il rinnovo delle loro due stelle: da una parte Dybala, dall'altra Insigne. Per quel che riguarda il club partenopeo, ad intervenire è stato il doppio ex Ciro Ferrara, che dalle colonne de Il Mattino ha detto: "Ora parlatevi! La situazione è complicata e tra le parti non c'è dialogo, il rischio è che questa situazione pesi più sull'ambiente che sul giocatore. "