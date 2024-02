Cresce la tensione per il big match in programma domenica sera tra Napoli e Juve, con la squadra di Calzona che sembra aver rialzato la testa dopo il pesante 6-1 inflitto al Sassuolo nel match di recupero. La squadra di casa avrà anche il compito di portare a termine una striscia di successi senza precedenti. Il Napoli ha infatti vinto le ultime 4 gare casalinghe di Serie A contro la Juve e mai fino ad ora è riuscita a metterne in fila 5 consecutivamente.