Verso Napoli-Juve. Questa sera alle 20.45 andrà in scena il big match, una gara ricca di attese e potenzialmente decisiva per il campionato. Ecco alcuni numeri dal profilo ufficiale bianconero:"La Juventus potrebbe vincere nove match di fila senza subire alcun gol per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il periodo tra il gennaio e marzo 2018, sempre con Massimiliano Allegri alla guida – Quello é tutt’ora il record storico in generale del massimo campionato di successi consecutivi senza subire alcuna rete (nove gare appunto).I bianconeri potrebbero, inoltre, ottenere nove successi consecutivi in campionato per la prima volta dall’ottobre 2018. Solo tre volte invece la Vecchia Signora ha registrato almeno nove clean sheet di fila in Serie A: 10 nel marzo 2018, 10 nel marzo 2016 e 9 nel febbraio 1973".