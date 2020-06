La Juve vuole andare alla carica della Coppa Italia: "Siamo pronti" scrivono i giocatori sui social. Entusiasti di essere tornati in campo e di giocarsi il primo trofeo post virus.. La vigilia sta per concludersi dopo l'allenamento alla Continassa ( QUI ) e la conferenza stampa di Sarri ( QUI ). Qualche accortezza in più per la prima trasferta post virus e via, direzione capitale. Domani si scende in campo: l'allenatore sfida il suo passato, la Juve si gioca la Coppa Italia.