Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio della sfida tra Napoli e Juve, con i bianconeri che dovranno ripartire dalla vittoria contro il Frosinone, cercando magari di non commettere lo stesso tipo di errori. Diversi, i dubbi di formazione per Max Allegri, che dovrà decidere chi schierare in mezzo al campo al posto degli assenti Rabiot e Mckennie. Stessi problemi, ma per cause diverse, anche per Calzona. Il tecnico del Napoli ha tre dubbi, uno per reparto: Ostigard-Juan Jesus in difesa, Traorè-Zielinski in mezzo al campo e Politano-Raspadori in attacco. Ballottaggi che verranno risolti nelle prossime ore.