Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento di oggi effettuato allo stadio San Paolo in vista della finale di Coppa Italia contro la Juve di domani sera.



IL REPORT - "Seduta di rifinitura per il Napoli al San Paolo alla vigilia del match di domani contro la Juventus in programma all'Olimpico per la finale di Coppa Italia (ore 21).

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello.

Successivamente esercitazioni tecnico tattiche.

Chiusura con partitella a campo ridotto.

Lobotka ha fatto terapie e ha svolto lavoro personalizzato in campo.

L'intera rosa, compreso Ospina squalificato, partirà domattina per Roma".