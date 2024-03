Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida tra Napoli e Juve, dove in palio ci sono punti pesantissimi per entrambe le squadre. Per i bianconeri però avrà un sapore particolare, dato che la Juventus insegue un dato che contro i partenopei manca dall’epoca di Marcello Lippi. La Juve infatti, ha mantenuto per l’ultima volta la porta inviolata contro il Napoli per due gare di fila nella stessa stagione di Serie A nell’annata 1994/1995.