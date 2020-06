Fabian Ruiz sarà tra i protagonisti della sfida di questa sera tra Napoli e Juve, che vale il primo trofeo stagionale, la Coppa Italia. Ma il centrocampista spagnolo è anche uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Piace in Spagna, al Barcellona e soprattutto al Real Madrid. Secondo quanto riferito da Ok Diario Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, lo avrebbe scelto come sostituto ideale di Luka Modric. Chissà se queste voci distrarranno Fabian Ruiz.