La Juve passa l'ostacolo Frosinone ma con molte difficoltà e ora dovrà preparare al meglio la trasferta di Napoli in programma domenica 3 marzo alle ore 20:45. Gara che sarà decisiva per quel che riguarda la lotta Champions, con i partenopei che non hanno ancora perso definitivamente le speranze di rientrare tra le prime 5. Ci saranno però dei problemi di formazione per Massimiliano Allegri, che dovrà fare i conti con una totale emergenza a centrocampo. Gli infortuni diinfatti non lasciano filtrare buone notizie e proprio per questo si sta già pensando a chi potrebbero essere gli eventuali sostituti. A raccogliere il posto del francese il favorito potrebbe essere, mentre ci sarà un ballottaggio traper l'altro slot.